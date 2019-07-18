Her belediye organizasyon yapıyor ama…

Başkan İsmail Yıldırım şunları söyledi:

Belediyeler yağlı güreşlerde son zamanlarda halkın isteği doğrultusunda, hemen hemen her yerde böyle organizasyonlar düzenliyorlar. Özellikle Kırkpınar, Elmalı, Kağıthane gibi güreşler haricindeki piyasa güreşi olarak tabir ettiğimiz güreşler de, sadece gösteri güreşi adı altında adlandırılıyor ve yapılıyordu. Bu nedenle de vatandaşın ilgisi azalmaya başladı. Belediyeler de bu konuda zaten ekonomik olarak zorlayarak ayırdıkları bütçelerden taviz vermeye başladı.

HALK NASILSA İLGİ GÖSTERMİYOR…

Şimdilerde ise ‘Nasılsa halk ilgi göstermiyor. Biz de bu konuda geri duralım’ dediler. Bu çok tehlikeli. Aslında başpehlivanlarımız ve bu işe gönül vermiş kişilerin iyi düşünmesi lazım. Eğer sen bu güreşlerden yolluk alıyorsan, sen de orada güreş yapacaksın. Güreş seyircisi hiçbir sporun seyircisine benzemez. Sabah 09.00’da güreş alanına gelirler, yaşlısı, genci yerlerinden kalkmadan, 8 saat seyrederler. Fedakar seyirci bu işin bütün inceliklerini bilir. Böyle bir seyirciyi sizin kandırma imkanınız yok. Biz güreşçilere destek olmak istiyoruz, ama hakkaniyetli de olmak istiyoruz.