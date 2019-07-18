Yıldırım, Karamürsel’in önemine değinirken, “Kocaeli, Karamürsel bu işin merkezi. Bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Karamürsel’de bu güreşi organize edeceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile konuştuk. Bu işin kalbi Karamürsel… 2 tane altın kemerli başpehlivanımız var. Bundan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, geçmişte Seka Park adı altında yapılan yağlı güreşleri, bundan sonra ‘Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreşleri’ adı altında Karamürsel’de yapılacak. Daha büyük organizasyon daha ciddi bir destek olacak. Bizim isteğimiz ve arzuladığımız, Karamürsel’e gelecek ve gelmeyi düşünecek olan pehlivanların, burada ciddi güreş yapması. Ağustos sonu ya da eylül ayı başında bir gün belirlenerek, Karamürsel’de Yağlı Güreş organizasyonu yapılacak” dedi.
Bugün 11:23 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:25 TSİ
Yıldırım: Karamürsel bu işin merkezidir
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel’in önemine değinirken, “Kocaeli, Karamürsel bu işin merkezi. Bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Karamürsel’de bu güreşi organize edeceğiz" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz