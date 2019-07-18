Yıldırım: Karamürsel bu işin merkezidir

Yıldırım, Karamürsel’in önemine değinirken, “Kocaeli, Karamürsel bu işin merkezi. Bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Karamürsel’de bu güreşi organize edeceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile konuştuk. Bu işin kalbi Karamürsel… 2 tane altın kemerli başpehlivanımız var. Bundan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, geçmişte Seka Park adı altında yapılan yağlı güreşleri, bundan sonra ‘Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreşleri’ adı altında Karamürsel’de yapılacak. Daha büyük organizasyon daha ciddi bir destek olacak. Bizim isteğimiz ve arzuladığımız, Karamürsel’e gelecek ve gelmeyi düşünecek olan pehlivanların, burada ciddi güreş yapması. Ağustos sonu ya da eylül ayı başında bir gün belirlenerek, Karamürsel’de Yağlı Güreş organizasyonu yapılacak” dedi.