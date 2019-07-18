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Halterciler Sivas’ta dört derece elde etti

Sivas 4 Eylül Spor Salonu’nda düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular dört derece elde etti.
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Sivas 4 Eylül Spor Salonu’nda düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular dört derece elde etti. Mavi beyazlı sporcular iki altın, 1 gümüş ve bir bronzla şampiyonayı taçlandırdı.

BERFİN VE ŞABAN ALTIN GETİRDİ

Şampiyonada130’u kız, 270’i erkek olmak üzere 400 sporcu mücadele etti. Berfin Altun, Koparma’da 85, Silkme’de 115 kilogram kaldırarak, toplamda elde etiği 200 Kilogram ile şampiyon oldu. Şaban Ayhan ise Koparma’da 120, Silkme’de 150 kilogramlık kaldırışlarıyla, toplamda elde ettiği 270 kilo ile yine birincilik kürsüsüne çıktı.

TOPLAMDA 4 MADALYA

Şampiyonada Mert Altun Koparma’da 128, Silkme’de 157 ve genel toplamdaki 285 kilogramla ikinci oldu. Aydan Mert ise Koparma’da 71, Silkme’de 89 ve genel toplamda elde ettiği 160 kilo ile üçüncü olmayı başardı.

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