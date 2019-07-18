Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:38 TSİ- Gündem G: Bugün 12:03 TSİ

Din görevlileri 15 Temmuz’daki mesai ücretlerini şehitler için bağışladı

Kocaeli’de görev yapan yaklaşık 100 din görevlisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’nde yatırılan mesai ücretlerini şehit yakınları ve gaziler için bağışladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başiskele'de din görevlileri 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 3. yıl dönümünde anlamlı bir davranışa imza attı. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehit yakınları ve gazilere dokunmak isteyen yaklaşık 100 din görevlisi, resmi tatil ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Gününde aldıkları mesai ücretini bağışlama kararı aldı. Din görevlileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Gününde yatan 50 TL’lik mesai ücretini ilçede hizmet veren Başiskele Din Görevlileri Derneği aracılığı ile 15 Temmuz Demokrasi Gazileri, Terör Mağdurları ve Şehitleri Yardımlaşma Derneği’ne ulaştırdı. Derneği ziyaret eden Başiskele Din Görevlileri Derneği Başkanı Kadir Çelikiz, din görevlilerinin bağışladığı parayı, şehit yakınları ve gaziler için dernek başkanı Solmaz Dane ve yönetim kurulu üyelerine teslim etti. Yapılan bağışın çok anlamlı olduğunu ifade eden Dane, din görevlilerine teşekkür etti.

"Bütün bağışlarımızı eğitimde kullanmak amacı ile değerlendireceğiz"

Bağışlanan paranın şehit ve gazi çocuklarının eğitiminde kullanılacağını söyleyen Solmaz Dane, “Derneğimizin amacı şehitlerimiz ve gazilerimizin onuru olan çocuklara eğitimlerinde yardımcı olmak, onların aileleri ile birlikte olarak gönül yaralarına dokunmak. Ben öncelikle bu bağışta bulundukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu amaçla örnek teşkil edeceklerinden eminim. Allah hepsinden razı olsun. Bütün bağışlarınızı hepimizin onuru olan şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin çocuklarının eğitiminde kullanmak amacı ile değerlendireceğiz” dedi.

"Bu tür faaliyetlerin gerek ilimizde gerek ülkemizde yayılmasını umut ediyoruz"

Bağışta bulunan din görevlileri adına konuşan Çelikiz, “15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümündeyiz. O karanlık geceyi aydınlığa çeviren 251 şehidimiz ve binlerce gazimiz var. Devlet ve millet olarak bu kardeşlerimize borcumuzu ödedik ve ödemeye devam edeceğiz. Onların hakları ödenmez. Bizler de ne yapabiliriz diye düşünürken, Başiskele Din Görevlileri Derneği olarak, arkadaşlarımız ile birlikte tatil ilan edilen 15 Temmuz gününde aldığımız mesai ücretlerini şehitler için bağışlama kararı aldık. Tatil olan günde çalıştığımız için , hesabımıza yatırılan ekstra bir ücret var. Bizler de yaklaşık 50 TL olarak yatan bu ücreti, 100 üyemizle birlikte, Kocaeli 15 Temmuz Demokrasi Gazileri Terör Mağdurları ve Şehitleri Yardımlaşma Derneği yararına kullandırma kararı aldık. Bugün teslim etmek için buradayız. Böyle anlamlı işlere imza atıyorlar, bizler de köprü vazifesini görüyoruz. İnşallah bu tür faaliyetlerin gerek ilimizde gerek ülkemizde yayılmasını umut ediyoruz” diye konuştu.

Bugün 11:38 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kapısı açık seyahat etmenin cezası 108 TL mask
Kapısı açık seyahat etmenin cezası 108 TL
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! 4 otomobilin üstüne ağaç devrildi mask
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! 4 otomobilin üstüne ağaç devrildi
Dünya mirası listesindeki ‘Yüzyılın bitkisi’ sanayinin ortasında çiçek açtı mask
Dünya mirası listesindeki ‘Yüzyılın bitkisi’ sanayinin ortasında çiçek açtı
Korkutan senaryo! 7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler bekleniyor mask
Korkutan senaryo! 7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler bekleniyor
Nihat Ergün'ün damadı seçime 4 gün kala İBB'nin ihalesini kazandı mask
Nihat Ergün'ün damadı seçime 4 gün kala İBB'nin ihalesini kazandı
Çınarlı Camii 2020’ye yetişecek mask
Çınarlı Camii 2020’ye yetişecek
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler mask
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler
Davutoğlu ekibinden AKP’ye çok sert 15 Temmuz mesajları mask
Davutoğlu ekibinden AKP’ye çok sert 15 Temmuz mesajları
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı? mask
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı?

GALERİ

Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki! mask
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki!
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY! mask
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY!
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi mask
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı mask
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü mask
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti mask
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL