Yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, medya buluşmaları kapsamında gazeteci Yavuz Oğhan'ın BiDeBunuİzle programına konuk oldu. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Yeni bir parti mi kuruyorsunuz?" sorusuna "Yaptığım gezilerin ardından başka yol bırakılmazsa geriye parti kurma seçeneği kalır" cevabını verdi.
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Davutoğlu: Başka yol bırakılmazsa geriye parti kurma seçeneği kalır
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu: "Yaptığım gezilerin ardından başka yol bırakılmazsa geriye parti kurma seçeneği kalır" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz