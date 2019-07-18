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Davutoğlu, Başbakanlık görevinden neden istifa ettiğini açıkladı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, gazeteci Yavuz Oğhan'ın YouTube’dan canlı yayınlanan BiDeBunuİzle programına konuk oldu.
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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, gazeteci Yavuz Oğhan'ın YouTube’dan canlı yayınlanan BiDeBunuİzle programına konuk oldu. Davutoğlu, Başbakanlıktan neden istifa ettiğini de ilk kez bu programda açıkladı.

Davutoğlu’nun ifadeleri şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı benden başbakan gibi görünmemi ama hiçbir şeye karışmamamı istedi. Bu da beni istifaya götürdü. Ben de düşünüyorum neden engelleniyorum diye. Bu Pelikan çetesi… Bu bildirinin arkasındaki isimleri, kimlerden talimat aldıklarını biliyorum. O gün ben ne yaptım dedim. Ne yaptım bu insanlara. Beraber ateş çemberinden geçtiğimiz bu insanlar beni istifaya zorladılar, Alman ajanı ilan ettiler. Ben ne yaptım dedim. 8-9 yaşından beri o günden bügüne hayatımın en temel özelliği insan yetiştirmekti. Türkiye aleyhine bir etkinliğe katıldığıma kimse şahit olmamıştır.

Cumhurbaşkanının düşük profilli başbakan talebi sonrası da süreç istifamla sonuçlandı. Düşünsenize başbakan gibi görün ama başbakan olma. Başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma. Kendi il başkanını bile atayama..."

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Yorumlar

(2)
02

Edip - Tutmayin küçùk enisteyi Adam hakli

Yanıtla . 0Beğen 18 Temmuz 16:05
01

Turanoğlu - vay vay vay madem öyleydi istifa ederken açıkla saydın be adam şimdi konuşturma beni

Yanıtla . 2Beğen 18 Temmuz 12:09

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