CHP Kartepe İlçe Örgütü, geçtiğimiz günlerde İlçe Başkanı Şerafettin Kırmızı ve yönetim kurulundan 11 kişi ile birlikte istifa etmiş ve yönetim düşmüştü. Yönetimin düşmesinin ardından CHP İl Başkanlığı, Kartepe’ye 5 kişilik kayyum atayıp, ardından 45 gün içerisinde seçime gitme kararı almıştı. Örgütte İlçe Başkanlığı için arayış devam ediyor. Parti kulislerine göre, Kartepe Belediye Başkan Adayı ve Kartepe eski İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar’ın desteklediği ve aynı zamanda Karakadılar’ın iş ortağı olan eski il yöneticisi Hakan Bekil’in isminin ön plana çıktı.
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CHP Kartepe’de o isim konuşuluyor
Toplu istifa ve yönetimin düşmesinin ardından kayyum atanacak ve daha sonrasında 45 gün içinde seçime gidecek olan CHP Kartepe ilçe Örgütü’nde parti kulislerine göre ilçe başkanlığı için, Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar’ın desteklediği eski il yöneticisi Hakan Bekil’in ismi ön plana çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz