Geçtiğimiz hafta gerçekleşen İstasyon Mahallesi Futbol Turnuvasında sağ ayak parmağını çatlatan AKP Kartepe Belediye Meclis Üyesi Murat Soyer, dün akşam Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen AKP Kartepe İlçe Teşkilatı’nın genişletilmiş Danışma Toplantısına ayağı sargılı olarak katıldı. 20 günlük raporu olan Soyer’in bu davranışı partililerin de takdirini aldı. Soyer, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına ise, “Her koşul ve her şartta olmamız gereken yerde oluruz, durmamız gereken yerde dururuz “ ifadelerini ekledi.
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Murat Soyer, toplantıya ayağı sargılı katıldı
Sağ ayak parmağını çatlatan AKP Kartepe Belediye Meclis Üyesi Murat Soyer, dün akşam Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen AKP Kartepe İlçe Teşkilatı’nın genişletilmiş Danışma Toplantısına ayağı sargılı olarak katıldı.
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Yorumlar
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Murat Akın - Samimiyetsizliginize inanan varmi acaba
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