Cemal Barış’ın acı günü!

Barış Tercüme ve Antik Barış Otel'in sahibi Cemal Barış’ın annesi Gülender Barış vefat etti. Yarın cuma namazına müteakip İzmit Turgut Mahallesi Mesudiye Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecektir. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.