Çınarlı Camii 2020’ye yetişecek

İzmit İnönü Caddesi Baç mevkiindeki Çınarlı Camii olarak bilinen Urgancı Ahmet Çelebi Camii inşaatında bodrum katının yapımı tamamlandı. Cemaat, İstanbul Vakıar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan camii inşaatının hızlanmasını talep ediyor. Caminin 2020 mayıs ayına kadar tamamlanması bekleniyor. İstanbul Vakıar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Çınarlı Camii için restorasyon ihalesi yapılmıştı. Ancak restorasyona başlanmadan önce caminin yıkılıp aslına uygun olarak yeniden yapılmasına yönelik karar verilmişti. Mevcut firma ihaleyi yeni alınan karara göre gerçekleştiremeyeceğini bildirince sözleşme feshedilmiş ve yeni bir ihale yapılmıştı.

2020'YE YETİŞECEK

Yapılan yeni ihalede 6 firma teklif sunmuştu. İhale komisyonu da yapılan incelemelerin ardından inşaat işini Aykaç İnşaat’a verdi. Firmalar arasında en düşük ikinci teklifi veren Aykaç İnşaat, Çınarlı Camii'ndeki çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında bodrum katı tamamlandı. Cami inşaatının iş bitirme süresi 600 gün. 2 milyon 394 bin TL’ye ihale edilen Çınarlı Camii'nin yapılan sözleşmeye göre yaklaşık 2020’de tamamlanması bekleniyor. Aslına uygun olarak inşa edilecek olan Çınarlı Camii, 2 katlı olacak ve 800 kişilik kapasiteye sahip olacak.