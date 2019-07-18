Yazlık Ilıca kiraya verilecek

Tarihi 2. yüzyıla dayanan, Gölcük’ün en önemli yapılarından olan Yazlık Ilıca Tesisleri Gölcük Belediyesi tarafından kiraya verilecek. 10 dönümlük alanda kurulan tarihi ılıca, geçtiğimiz yıllarda restore edilerek vatandaşların hizmetine sunulmuştu. İçinde, termal havuz, sauna, buhar odaları, masaj odaları, şok kovası, jakuzi, Türk hamamı, aile odaları, engelli havuzu, vitamin bar, teras kafeterya, dinlenme alanlar bulunan Ilıca Tesisleri, suyu ile de adeta şifa dağıtan bir yer. Gölcük Belediyesi, bu önemli yapıyı kiraya verilecek. Ilıca tesisi için istenen aylık kira bedeli ise 8 bin 400 lira. 5 yıllık kiralanacak Ilıca için ihale 23 Temmuz Saat. 15.00'da Gölcük Belediye binasında yapılacak.