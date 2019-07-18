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Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 15 ölü, 27 yaralı

Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 15 ölü, 27 yaralı var.
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Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, sürücüsü belirlenemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

MİNİBÜS KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATTI

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. İHA

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