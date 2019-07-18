Kocaelispor’un eski futbolcularından Ali Keten, 1. Lig takımlarından Menemen Belediyespor ile anlaştı. Yeşil Siyahlı forma ile 2015-2016 sezonunun devre arasında tanışan, üç buçuk sezonda 112 maça çıkan ve 9 da gole imza atan Keten’e, Kocaelispor’da “Joker Ali” deniliyordu. Çok yönlü bir futbolcu olan, Yeşil Siyahlı forma ile stoper, sağ bek, sol bek ve ön liberoda oynayan 1996 doğumlu futbolcu, geride bıraktığımız sezon 32 lig 3 de kupa olmak üzere 35 maça çıktı ve 3 de gole imza attı.