Gölcükspor’da başarı ile forma giyen sağ bek Kadir Gezer, Kırmızı Siyahlı ekipten ayrıldı. Gezer açıklamasında “1 yıl formasını terlettiğim Gölcükspor camiasından ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonraki sezonlarda Gölcükspor’a başarılar dilerim” dedi.
Bugün 14:13 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:15 TSİ
Kadir Gezer veda etti
Gölcükspor’da başarı ile forma giyen sağ bek Kadir Gezer, Kırmızı Siyahlı ekipten ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz