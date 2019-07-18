Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:15 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:18 TSİ

Gurbetçi genç, İzmit'te öldü

Almanya Frankurt şehrinde yaşayan İzmitli genç gurbetçi, akrabalarını görmek için geldiği İzmit’te geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesinde yaşayan akrabalarını ziyarete yaklaşık 20 gün önce gelen Gökhan Anadolu (33), kendi evinde bir anda rahatsızlandı. Anadolu, akrabalarının haber vermesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Yenimahalle’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Anadolu, saat 22.00 sıralarında hayatını kaybetti. Almanya’dan emekli merhum Hüseyin ve Ayşe Anadolu çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Gökhan Anadolu’nun kalp krizinden öldüğü öğrenildi. Anadolu'nun cenazesi ikindi namazına müteakip Yenimahalle Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Kuruçeşme mezarlığında toprağa verildi. Selin BECER

Bugün 14:15 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Tersane işçileri iş bıraktı! mask
Tersane işçileri iş bıraktı!
Yağmura rağmen intihar girişimini anbean izlediler mask
Yağmura rağmen intihar girişimini anbean izlediler
Hamile eşine kurşun yağdırdı mask
Hamile eşine kurşun yağdırdı
Karamürsel'de kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı mask
Karamürsel'de kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Banyoda düşen genç hayatını kaybetti mask
Banyoda düşen genç hayatını kaybetti
Bunalıma giren kadın üst geçitten atladı mask
Bunalıma giren kadın üst geçitten atladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler mask
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler
Davutoğlu ekibinden AKP’ye çok sert 15 Temmuz mesajları mask
Davutoğlu ekibinden AKP’ye çok sert 15 Temmuz mesajları
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı? mask
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı?

GALERİ

Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki! mask
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki!
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY! mask
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY!
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi mask
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı mask
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü mask
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti mask
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL