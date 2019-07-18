İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesinde yaşayan akrabalarını ziyarete yaklaşık 20 gün önce gelen Gökhan Anadolu (33), kendi evinde bir anda rahatsızlandı. Anadolu, akrabalarının haber vermesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Yenimahalle’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Anadolu, saat 22.00 sıralarında hayatını kaybetti. Almanya’dan emekli merhum Hüseyin ve Ayşe Anadolu çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Gökhan Anadolu’nun kalp krizinden öldüğü öğrenildi. Anadolu'nun cenazesi ikindi namazına müteakip Yenimahalle Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Kuruçeşme mezarlığında toprağa verildi. Selin BECER
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Gurbetçi genç, İzmit'te öldü
Almanya Frankurt şehrinde yaşayan İzmitli genç gurbetçi, akrabalarını görmek için geldiği İzmit’te geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz