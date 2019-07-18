Kandıra ilçesi Asri Mezarlığının girişindeki bayrak, rüzgarın etkisiyle yırtılmış. Yoldan gecen ve mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar tarafından fark edilen bayrak, mezarlık ve belediye görevlileri tarafından fark edilmeyince, şanlı Türk Bayrağı, dalgalanmasına yırtık bir şekilde devam ediyor.
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Bu bayrağı gören yetkili yok mu?
Kandıra Asri Mezarlığı’nın girişinde bulunan Türk Bayrağı, rüzgarın etkisiyle parçalanmış. Günlerdir bu durumda olan bayrağı kimse fark etmemiş olacak ki halen yırtık bir şekilde dalgalanıyor.
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Yorumlar
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İzmitli - Görenler neden yenisini takmıyor? Sadece fotoğraf çekip şikayet etmekten vazgeçmeli.
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