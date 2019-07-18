Bu bayrağı gören yetkili yok mu?

Kandıra ilçesi Asri Mezarlığının girişindeki bayrak, rüzgarın etkisiyle yırtılmış. Yoldan gecen ve mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar tarafından fark edilen bayrak, mezarlık ve belediye görevlileri tarafından fark edilmeyince, şanlı Türk Bayrağı, dalgalanmasına yırtık bir şekilde devam ediyor.