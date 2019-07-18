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Bu bayrağı gören yetkili yok mu?

Kandıra Asri Mezarlığı’nın girişinde bulunan Türk Bayrağı, rüzgarın etkisiyle parçalanmış. Günlerdir bu durumda olan bayrağı kimse fark etmemiş olacak ki halen yırtık bir şekilde dalgalanıyor.
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Kandıra ilçesi Asri Mezarlığının girişindeki bayrak, rüzgarın etkisiyle yırtılmış. Yoldan gecen ve mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar tarafından fark edilen bayrak, mezarlık ve belediye görevlileri tarafından fark edilmeyince, şanlı Türk Bayrağı, dalgalanmasına yırtık bir şekilde devam ediyor.

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Yorumlar

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İzmitli - Görenler neden yenisini takmıyor? Sadece fotoğraf çekip şikayet etmekten vazgeçmeli.

Yanıtla . 0Beğen 18 Temmuz 15:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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