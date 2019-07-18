Kaza Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı lokantadan evine elektrikli bisikletle giden Melih S. iddialara göre yolda karşıdan karşıya geçen Hilal C.(19) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan genç kız yaralandı. Kazayı görenler 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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Gölcük'te bisikletin çarptığı genç kız yaralandı
Gölcük'te bisikletli bir sürücü seyir halindeki genç kıza çarptı. Yaralanan genç kız hastanede tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz