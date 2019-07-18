Gölcük'te bisikletin çarptığı genç kız yaralandı

Haber albümü için resme tıklayın

Kaza Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı lokantadan evine elektrikli bisikletle giden Melih S. iddialara göre yolda karşıdan karşıya geçen Hilal C.(19) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan genç kız yaralandı. Kazayı görenler 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.