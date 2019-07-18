CHP’de yaklaşan kongrelerde İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından il başkanlığı isteyen isimler parti içinde kulis yapmaya başladı. İl başkanlığında değişim isteyen partililer, 31 Mart yerel seçimlerinde Darıca’yı çok az bir farkla kaybeden Belediye Başkan Adayı ve Darıca eski İlçe Başkanı Yakup Törk’ü adaylık konusunda ikna etmeye çalışıyor. Batı bölgesinde oldukça sevilen ve CHP’nin oylarını arttırmasında yaptığı çalışmalarla önemli etkiye sahip olan Törk’ün henüz adaylık konusunda karar vermediği öğrenildi. Parti içinde Törk’ü özellikle genç kesimin il başkanı olarak görmek istediği iddia edildi. Selin BECER
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CHP’de batı bölgesinin adayı Yakup Törk
CHP’nin batı bölgesinde oldukça sevilen ve 31 Mart’ta CHP’nin Darıca’da oylarını arttırmasında yaptığı çalışmalarla önemli etkiye sahip olan Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk’ü partililer, il başkanlığı adaylığı için ikna etmeye çalışıyor.
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Yorumlar
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Gülaslan - İnşallah aday olur kendisine başkanlık yakışır.
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