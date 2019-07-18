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Gazeteci Asım Yağız, İzmit Belediyesinden emekli oldu

Kentimizin usta gazetecilerinden Asım Yağız, uzun bir süredir görev yaptığı İzmit Belediyesi Basın Yayın Sorumluluğu görevinden emekli oldu. Yağız, bundan sonraki hayatını dinlenerek geçirecek.
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İhlas Haber Ajansı’nın Kocaeli Müdürlüğünü yapan ve bu görevdeyken pek çok önemli habere imza atan Asım Yağız, Halil Vehbi Yenice’nin döneminde, Saraybahçe Belediyesinde basın sorumlusu olarak işe başlamıştı. Daha sonra belediyelerin birileşmesiyle İzmit Belediyesi’ne gecen Yağız, o dönemden bu yana görevini başarıyla devam ettirdi. Emeklilik dilekçesini veren Gazeteci Asım Yağız 15 Temmuz itibariyle belediye ile ilişiğini kesti. Uzun bir süre dinleneceğini söyleyen Yağız, şimdilik iş hayatıyla ilgili bir düşüncesinin bulunmadığını söylüyor.

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