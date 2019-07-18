İhlas Haber Ajansı’nın Kocaeli Müdürlüğünü yapan ve bu görevdeyken pek çok önemli habere imza atan Asım Yağız, Halil Vehbi Yenice’nin döneminde, Saraybahçe Belediyesinde basın sorumlusu olarak işe başlamıştı. Daha sonra belediyelerin birileşmesiyle İzmit Belediyesi’ne gecen Yağız, o dönemden bu yana görevini başarıyla devam ettirdi. Emeklilik dilekçesini veren Gazeteci Asım Yağız 15 Temmuz itibariyle belediye ile ilişiğini kesti. Uzun bir süre dinleneceğini söyleyen Yağız, şimdilik iş hayatıyla ilgili bir düşüncesinin bulunmadığını söylüyor.