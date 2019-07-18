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Kızılelma Ocakları'ndan 15 Temmuz sergisi

Kızılelma Ocakları İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz fotoğraf sergisi Milli İrade Meydanında protokolün katılımıyla açıldı.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Kızılelma Ocakları İl Başkanlığı tarafından Milli İrade Meydanında 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılış törenine AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kızılelma Ocakları Genel Başkanı Hakan Polat, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Kızılelma Ocakları İl Başkanı Ömer Uçar, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, TÜRGED Başkanı Veysel Oti ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Sergi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kızılelma Ocakları İl Başkanı Ömer Uçar “ Millet olarak 15 Temmuzu unutmadık ve unutturmayacağız.  Nasıl ki her yıl Çanakkale zaferini kutluyor ve gurur duyuyorsak, ikinci Çanakkale olan 15 Temmuzu da unutmayacağız. Ülkemizin birliği ve beraberliği için her zaman olduğu yine bir arada olacağız.Bu anlamda fotoğraf sergimizi 12 ilçemizde açmayı hedefliyoruz, ilk sergimizi de Gölcükte yapacağız” şeklinde konuştu.

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