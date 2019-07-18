Korukır'dan Belediye Derince'ye ziyaret

Kocaelispor Kulübü Teknik Direktörü Engin Korukır ve yardımcıları aynı grupta mücadele edecekleri Belediye Derince Spor Kulübünü ziyaret etti. Son derece samimi görüntülerin gerçekleştiği buluşmada deneyimli teknik adam Engin Korukır, Belediye Derince Spor'a yeni sezonda başarının yanı sıra birlik, beraberlik içerisinde güzel bir yıl geçirmeyi diledi. Belediye Derincespor Teknik Direktörü Talip Yeşilyurt gerçekleşen ziyaretten ötürü çok umutlu olduklarını ifade etti ve bu tür görüntülerin tüm kente yayılmasını diledi. Erdem ÖVÜÇ