AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz ve Kocaeli Emniyet Müdürü Necati Denizci’yi makamlarında ziyaret etti. Ellibeş, ilimizde asayiş olaylarında emniyet teşkilatını üstün performansının takdiri hak ettiğini belirterek, “Özellikle gençlerimizin geleceğini çalan uyuşturucu kartellerine karşı inanılmaz bir mücadele veriliyor. Uluslararası şebekelerden, sokak aralarındaki çetelere kadar titizlikle sürdürülen bu mücadele emniyet teşkilatımızın da gücünü gösteriyor” dedi. Ellibeş, özellikle FETÖ ile mücadelede Kocaeli’nin hakim ve savcılarıyla örnek bir il olduğunu da belirterek, "Kocaeli merkezli yapılan birçok operasyonda bu eli kanlı örgütün gizli kalmış bütün hücreleri ortaya çıkıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımıza bu kararlı mücadelede başarılar diliyorum" dedi.
Bugün 15:04 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:08 TSİ
Ellibeş’ten, Adliye ve Emniyet ziyaretleri
AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz ve Kocaeli Emniyet Müdürü Necati Denizci’yi ziyaret ederek, görevlerinde başarı diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz