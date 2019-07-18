Kadir Öge: 34 maç kulübede otururum yeter ki Kocaelispor iyi olsun

Kocaelispor’un başarılı sol beki Kadir Öge, yeni sezon öncesi düşüncelerini gazetemizle paylaştı. Deneyimli sol bek “Takımda rekabet olması iyidir. Kocaelispor iyi olsun, 34 maç kulübede oturmaya razıyım” dedi.

İŞİMİZ BİTMEDİ DEDİK, AMA?..

Öge, geride bıraktığımız sezonu ve yeni sezondan beklentilerini aktarırken “Zor bir sezondu. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini sahada vermeye çalıştık” dedi. Öge sözlerini şöyle sürdürdü: Üst lige çıkacağımıza olan inancımız tamdı. İlk Çorum maçındaki galibiyetin ardından aramızda da konuştuk ve ‘İşimiz daha bitmedi’ dedik.

BİR DAHA HATIRLAMAK İSTEMİYORUM

PlayOff’taki ikinci Çorum maçına iyi başladık, 2-3 pozisyon bulduk, Kemal’in golü sayılmadı. Çok kötü bir dakikada, ilk yarının son anlarında golü yedik ve ilk maçtaki avantajımızı kaybettik. İkinci yarıda baskı yaparken, ters bir top oldu ve skor 2-0 olunca, maçı çevirme şansımız da çok azaldı. Öne geçseydik, şu an farklı şeyler konuşuyorduk. O duyguyu tarif etmek güç. Bir daha hatırlamak istemeyeceğim bir an yaşadım.

NASIL GEÇTİ ANLAMADIM…

Bildiğiniz üzere önce askere gittim, ardından evlendim. Ağustos’a yaklaştık, bu yıl nasıl geçti anlamadım. Kocaelispor ile yeniden anlaştım. 1 yıl daha büyük camia adına forma giyeceğim için çok mutluyum. Transfer açılacak gibi duruyor. Yeni arkadaşlarımız da aramıza katılacak. Açıkçası biz de bunu istiyoruz. Rekabet iyidir. Herkesi motive eder. Kocaelispor iyi olsun da, tüm sezon kulübede oturmaya razıyım. Erdem ÖVÜÇ