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İşte Kocaelispor’un yeni kulüp binası!..

3.Lig’lerde ile dolduran Kocaelisporumuzun, uzun yıllar boyunca kulüp binası olarak kullandığı fuar içindeki merkeze veda ediliyor.
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3.Lig’lerde ile dolduran Kocaelisporumuzun, uzun yıllar boyunca kulüp binası olarak kullandığı fuar içindeki merkeze veda ediliyor. Yeşil Siyahlılar İzmit merkezinde bulunan, Karabaş Mahallesi, Şehit Musa Sokak, Başak Ekmek Fırını yanında yeni yapılan bu son derece lüks ve görkemli binaya geçiyor.

KURUMSAL ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kocaelispor’da yönetim kurulu kurumsal anlamda da kulübe vizyon kazandırma gayretlerine devam ediyor. Öncelikli olarak Anıl Sarıfakioğlu’nu kulüp müdürlüğüne, Volkan Elmaser’i de akreditasyon sorumluluğu ve Burunga Tesis Amirliği’ne getiren Yeşil Siyahlı yönetim, basın biriminin kurulması için de çalışmalarına devam ediyor.

KULÜBE YAKIŞMIYORDU…

Resmi olarak haczedilemeyen mal varlığı olduğu için fuar içindeki kulüp binasını kullanabilen Yeşil Siyahlılar, gittikçe harabe haline gelen bu binada, resmi işlemlerini güçlükle yürütebiliyordu. İki katlı yapı küçük geldiği için, eski dönem başkan ve yöneticiler toplantılarını otelde ya da farklı mekânlarda yapıyordu. Yeni yönetim ise halen, toplantı yeri olarak Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Toplantı Salonu’nu değerlendirmek zorunda kalıyor.

KİRASI 30 BİN LİRA…

Tüm bu sıkıntılardan kurtulabilmek için kolları sıvayan Yeşil Siyahlı yönetim, yeni kulüp binasıyla son noktayı koydu. Karabaş Mahallesi, Şehit Musa Sokak, Başak Ekmek Fırını yanındaki bu lüks binaya yerleşecek olan Kocaelispor Kulübü, bundaki sonraki çalışmalarını burada yapacak ve bina için aylık 30 bin lira kira ödeyecek. Dev Kocaelispor logosu giydirilecek olan bina, bölgeye de ayrı bir enerji, değer ve vizyon katacak.

ALT KAT MAĞAZA OLACAK…

Kocaelispor yönetimi binadan gelir de etmek istiyor. Bu anlamda, 2. ve 3. katı değerlendirecek olan yönetim, dükkân yapılması için ideal olan alt katı kiraya vermek istiyor. Yönetim, bu katı Kocaelispor’un lisanlı ürünlerinin satıldığı mağaza olarak değerlendirmek istiyor. Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez’in, Kartepe Sportif sahibi Gürkan Kaygusuz ile konu hakkında görüştüğü öğrenildi. Kocaelispor yönetimi buradan elde edeceği kira gelirini, kendi ödediği kiradan düşmeyi de amaçlıyor.

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