Onur Özcan da Gölcük’ten ayrıldı

Gölcükspor’un önemli futbolcuları arasında yer alan ve geride bıraktığımız sezonun en istikrarlı futbolcuları arasında yer alan savunma oyuncusu Onur Özcan, Kırmızı Siyahlı kulüpten ayrıldı. Özcan yaptığı açıklamada “3 sezondur formasını giydiğim ve çok güzel dostluklar edindiğim Gölcükspor’dan ayrılmış bulunmaktayım. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Bilerek veya bilmeyerek üzdüğümüz, kırdığımız insanlar olmuştur. Herkes hakkını helal etsin. Eğer benim de biraz hakkım varsa herkese helal olsun. Sağlıcakla kalın” ifadelerine yer verdi.