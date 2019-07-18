Süper Amatör Futbol Ligi takımlarından Maşukiyespor’da, transfer harekatı devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip geride bıraktığımız sezon Geyvespor’da forma giyen stoper Berk Sol ile anlaştı. 1999 İzmit doğumlu futbolcu, 13 yaşında Kandıra Gençlerbirliği’nde spora başladı. Aralıksız 7 sezon Kandıra ekibinde ter döken genç stoper, Geyve ekibinde de iyi bir performans ortaya koydu. Berk’in transferinde Maşukiyespor Kulübü Başkanvekili Özgür Alpay’ın öncü olduğu öğrenildi.
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Berk Sol’u Maşukiye kaptı!
Süper Amatör Futbol Ligi takımlarından Maşukiyespor’da, transfer harekatı devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz