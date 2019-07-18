Kartepe Kupası başlasıııın!..

Her yıl büyük bir çekişme içerisinde geçen Kartepe Kupası bu akşam başlıyor. 16 takımın 4 grup halinde mücadele edeceği turnuvanın finali 24 Ağustos’ta oynanacak. Hafta içinde Derbent Stadı’ndaki günde iki maç oynanacak ve mücadeleler 18.30 ile 20.30’da başlayacak. Sadece açılış gününe özel saatlerde bir değişiklik olacak. Saat 19.00’da şöhretler maçı ile başlayacak olan organizasyonda, şöhretler maçının ardından UzuntarlaBelediyespor ile KöseköyAteşspor oynayacak. Ahmet AKAY

YARININ PROGRAMI:

DERBENT STADI

19.00: Şöhretler maçı

20.30: Uzuntarla Belediye - Köseköy Ateş

KARTEPE KUPASI GRUPLAR

A GRUBU

Uzuntarla Belediye

Acısuspor

Eşmespor

KöseköyAteşspor

B GRUBU

Sarımeşe

Uzunçiftlik

Karatepe GB.

Suadiyespor

C GRUBU

Nusretiyespor

Balabanspor

Avluburunspor

Arslanbey Org. San.

D GRUBU

Uzuntarlaspor

Şirinsulhiye

Derbentspor

Kartepe Belediye