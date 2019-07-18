Kartepe Kupası başlasıııın!..

Her yıl büyük bir çekişme içerisinde geçen Kartepe Kupası bu akşam başlıyor. 16 takımın 4 grup halinde mücadele edeceği turnuvanın finali 24 Ağustos’ta oynanacak. Hafta içinde Derbent Stadı’ndaki günde iki maç oynanacak ve mücadeleler 18.30 ile 20.30’da başlayacak. Sadece açılış gününe özel saatlerde bir değişiklik olacak. Saat 19.00’da şöhretler maçı ile başlayacak olan organizasyonda, şöhretler maçının ardından UzuntarlaBelediyespor ile KöseköyAteşspor oynayacak. Ahmet AKAY
YARININ PROGRAMI:
DERBENT STADI
19.00: Şöhretler maçı
20.30: Uzuntarla Belediye - Köseköy Ateş
KARTEPE KUPASI GRUPLAR
A GRUBU
Uzuntarla Belediye
Acısuspor
Eşmespor
KöseköyAteşspor
B GRUBU
Sarımeşe
Uzunçiftlik
Karatepe GB.
Suadiyespor
C GRUBU
Nusretiyespor
Balabanspor
Avluburunspor
Arslanbey Org. San.
D GRUBU
Uzuntarlaspor
Şirinsulhiye
Derbentspor
Kartepe Belediye
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz