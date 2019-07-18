Mehmet Baştürk’e önemli görev

İzmit Belediyesinde Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “koordinatörlük” için Bekirpaşa bölgesinin önemli isimlerinden biri olan Mehmet Baştürk’ü görevlendirdi. Baştürk’ün partililerin talepleriyle doğrudan ilgileneceği ve bu konudaki koordinasyonu sağlayacağı ifade ediliyor.