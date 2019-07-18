İzmit Belediyesinde Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “koordinatörlük” için Bekirpaşa bölgesinin önemli isimlerinden biri olan Mehmet Baştürk’ü görevlendirdi. Baştürk’ün partililerin talepleriyle doğrudan ilgileneceği ve bu konudaki koordinasyonu sağlayacağı ifade ediliyor.
Bugün 15:34 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:36 TSİ
Mehmet Baştürk’e önemli görev
CHP Meclis Üyesi Mehmet Baştürk, İzmit Belediyesinde koordinatör görevine getirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz