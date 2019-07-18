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Mehmet Baştürk’e önemli görev

CHP Meclis Üyesi Mehmet Baştürk, İzmit Belediyesinde koordinatör görevine getirildi.
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İzmit Belediyesinde Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “koordinatörlük” için Bekirpaşa bölgesinin önemli isimlerinden biri olan Mehmet Baştürk’ü görevlendirdi. Baştürk’ün partililerin talepleriyle doğrudan ilgileneceği ve bu konudaki koordinasyonu sağlayacağı ifade ediliyor.

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