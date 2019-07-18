İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde denetim yapan trafik polisleri, T.T.(45) idaresindeki 41 J 0185 plakalı özel halk otobüsünü durdurdu. Sürücüye alkol kontrolü yapan ekipler, T.T.'nin 2.42 promil alkollü olduğunu belirledi. Üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalandığı tespit edilen T.T.'nin ehliyetine 5 yıl süreyle el koyulurken, sürücüye adli para cezası uygulandı. T.T.'nin kullandığı otobüs de sürücüsünün alkollü olması nedeniyle yol kenarına çekildi. Otobüsteki yolcular başka bir otobüse bindirildi.
Bugün 15:41 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 15:42 TSİ
Özel halk otobüsü şoförü alkollü yakalandı
İzmit'te trafik polisleri tarafından yapılan denetimde özel halk otobüsü şoförü 2.42 promil alkollü yakalandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz