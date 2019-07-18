Körfez'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, pazartesi günü D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 34 HR 2299 plakalı otomobil sürücüsü Uğur Aksu (24), tedavi gördüğü özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sırasında genç sürücünün yanında bulunan annesi Rukiye Aksu'nun ise Gebze Fatih Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.
Kaza nasıl olmuştu?
Pazartesi günü Hereke D-100 kara yolunun İstanbul istikameti tünel mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil, servis minibüsü ve Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. Kazada, aralarında Uğur Aksu ve annesi Rukiye Aksu'nun da olduğu 6 kişi yaralanmıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - Kocaeli valisi yardımcıları ve kaymakamlara sesleniyorum gencecik evlatlarımız trafik terörüyle yitip giderken benim vicdanım rahat değil!Allah’tan genç kardeşimize rahmet,ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.