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Körfez'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
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Körfez'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, pazartesi günü D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 34 HR 2299 plakalı otomobil sürücüsü Uğur Aksu (24), tedavi gördüğü özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sırasında genç sürücünün yanında bulunan annesi Rukiye Aksu'nun ise Gebze Fatih Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Kaza nasıl olmuştu?

Pazartesi günü Hereke D-100 kara yolunun İstanbul istikameti tünel mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil, servis minibüsü ve Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. Kazada, aralarında Uğur Aksu ve annesi Rukiye Aksu'nun da olduğu 6 kişi yaralanmıştı.

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Yorumlar

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Ersoy Kandemir - Kocaeli valisi yardımcıları ve kaymakamlara sesleniyorum gencecik evlatlarımız trafik terörüyle yitip giderken benim vicdanım rahat değil!Allah’tan genç kardeşimize rahmet,ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.

Yanıtla . 0Beğen 18 Temmuz 16:03

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