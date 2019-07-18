Kocaman, mutluluklara ortak oldu

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi İşletme Müdürlüğü Personellerinden Faruk Kaya ile Güzide Gül’ün nikah törenlerine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman, hediyesini verdi. Kartepe’de Turizm İşletmeciliği yapan Süleyman Atmaca ile Serap Hatipoğlu'nun nikahlarını Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

SAMİMİ KARŞILANDI

Gittiği törenlerde samimi bir şekilde karşılanan başkan Kocaman, genç çiftlerin ve ailelerinin yanında olmanın mutluluğunu yaşadı. Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, AKP Gençlik Kolları yöneticilerinden Bahar Baykal ile Onur Irmak’ın nikah törenlerine katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi. Daha sonra Suadiye Mahallesi sakinlerinden Gürkan Erhan ile Cansu Şaşmaz'ın düğün törenine katılan başkan Kocaman, genç çifte sağlıklı bir hayat diledi.