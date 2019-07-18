Minik Miraç, hayaline kavuştu

2.5 yaşındaki Miraç İşgüven, itfaiyecilik hayaline kavuştu. Her fırsatta itfaiyeceliği çok sevdiğini ve büyünce itfaiyeci olmak istediği söyleyen minik Miraç’ın ısrarına dayanamayan ailesi, Gölcük İtfaiye Grup Amirliği’ne durumu bildirerek, Miraç’ın itfaiyeyi gezmek istediğini söyledi. Ailenin istediğini memnuniyetle karşılayan itfaiye ekipleri, minik Miraç’ı itfaiye grup amirliğine davet etti. Amirliğe babası ile giden minik Miraç, bir günlüğüne itfaiyeci olmanın mutluluğunu yaşadı.

BABADAN TEŞEKKÜR

Miraç’ın babası Gökhan İşgüven, kendilerini iyi şekilde ağırlayan Gölcük İtfaiyesi Grup Amirliği’ne teşekkür ettiğini belirterek, “Oğlum henüz 2.5 yaşında ve İtfaiye mesleğine büyük merakı var. Biz de oğlumuzun bu merakını keşfettiğimizden beri hayalini gerçek yapmak istiyorduk. Mesela dışarıda nerede bir oyuncak İtfaiye aracı görse bize hemen aldırıyor. Bizde kendisinin bu merakını Gölcük İtfaiyesine gelerek, gerçek itfaiye araçlarını gösterdik. Bu isteğimizi kırmayan Gölcük İtfaiye Ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.