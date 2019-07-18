Tülay Gürbüz Çitçi’ye sürpriz kutlama

Körfez Halk Eğitim Merkezi Bünyesi'nde usta öğretici olarak görev yapan ve aynı zamanda Aile Birliği'nde de görevi bulunan Tülay Gürbüz Çitçi'yi doğum gününde eşi Volkan Çitçi yalnız bırakmadı. Tülay Çiftçi, kendisi için hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları söndürürken; yanında bulunan başta eşi Volkan Çitçi olmak üzere; kayınbabası, kaynanası ve diğer sevenleri 'İyi ki doğdun Tülay' diye tezahüratlar da bulundu. Mutlu olduğunu dile getiren Tülay Çitçi, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan başta eşi Volkan olmak üzere herkese teşekkür ettiğini söyledi.