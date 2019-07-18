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Minibüsçülere sivil trafik ekiplerinden şok uygulama

Gebze'de hareket halindeki minibüsten düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar’ın yaşadığı olaydan sonra İstanbul polisi de minibüsçülere yönelik çalışmalarını artırdı.
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Kocaeli’nde yaşanan üzücü olayın ardından çalışmalarını yoğunlaştıran İstanbul polisi, minibüsçülere yönelik şok bir uygulama gerçekleştirdi. Yolcu gibi minibüslere binen sivil trafik polisleri, kural ihlali yapan ve özellikle kapısı açık ilerleyerek yolcu güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüleri tek tek tespit etti. Yaşanan trafik ihlallerini cep telefonu ile görüntüleyerek tespit eden trafik ekipleri, uygulama noktalarında sürücülere cezai işlem uyguladı.

"SIK SIK YAPILSIN"

Yapılan bu uygulama ise yolculardan büyük takdir gördü. Minibüslerin sürücüleri, araçlarındaki sivil trafikçilerin şokunu yaşarken, yolcular yapılan uygulamadan memnun kaldı. Yolcular, “Şaşırdım. Çocuk ben emniyettenim deyince çok şaşırdım. Çok beğendim. Sık sık yapılsın” dedi. Bazı yolcular da sürücülerin hareket halindeyken telefonla konuştuğundan şikayetçi oldu.

HAVALAR SICAK DİYE...

Kapısı açık olduğu için ceza uygulanan sürücüler ise havaların sıcak olmasından dolayı kapı açık ilerlediklerini söylediler. Ceza yiyen bir sürücü ise, klimasının arızalı olduğunu ve parça beklediğini söyledi. Sürücülere, ‘Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak’tan 108 lira para cezası kesildi. Uygulama noktalarında bu cezalar kesilmesine rağmen, cezayı yedikten sonra ayrılan bazı minibüs sürücülerinin hala kapılarını kapatmadan ayrıldıkları görüldü.

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Yorumlar

(1)
01

rambo - klima taktıramıyolar ne yapsınlar

Yanıtla . 0Beğen 18 Temmuz 16:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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