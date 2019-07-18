Kızılay helva dağıttı

Türk Kızılay’ı Gölcük Şubesi 15 Temmuz günü Şehitlerimiz için helva dağıttı. Helva dağıtımına Kaymakam Mustafa Irmak, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ile Kızılay Gölcük Şube Başkanı Orhan Barış ve yönetimi katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Orhan Barış, “ Rabbim bir daha böyle vahim olaylarla ülkemizi ve milletimizi sınamaz inşallah. Bugün burada şehitlerimiz için helva kavurup dağıttık. Yaklaşık 2 bin kişiye dağıttığımız helva için öncelikle yardımsever iş insanlarına çok teşekkür ederim" dedi.