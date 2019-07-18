Minikler gökyüzünü keşfetti

Kocaeli halkına bilimi sevdirmek amacı ile her yıl yaz döneminde Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Gökyüzü Gözlem Geceleri’ etkinliğine her yaş grubundan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik boyunca ziyaretçiler, 19.00 ve 21.00 saatleri arasında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde gökyüzü ve gezegenler temalı atölye etkinliklerine katıldı. Aynı zamanda alanda kurulan açık hava sineması ve gökevi gösterimini izleyen çocuklar ve yetişkinler, havanın kararmasıyla birlikte Satürn, Jüpiter gezegenlerini ve Ay yüzeyini gözlemledi.

EĞLENİRKEN ÖĞRETEN ATÖLYELER

Etkinlikte Nebula (okul öncesi), Ay’ın Evreleri (6 yaş ve üzeri), Uzay Yolculuğu (6 yaş ve üzeri), Güneş Saati (6 yaş ve üzeri) ve Gök Atlası (6 yaş ve üzeri) atölyeleri kuruldu. Atölye etkinliklerinde eğlenceli anlar yaşayan çocuklar ve gençler, gökyüzü ile ilgili bilgiler öğrendi. Lazer-ışık şovları ve birbirinden ilgi çekici oyunların da yer aldığı alanda, bilim severler etkinlik boyunca eğlenceli aktivitelere katılım sağladı.