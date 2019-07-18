Deniz Mahallesi’nde Millet Kıraathanesi

Derince’de hayata geçecek olan Millet Kıraathanesi’nde artık son düzenlemeler yapılıyor. Deniz Mahallesi’nde yer alan iki katlı Tarihi Gar Binası’nda hizmet verecek olan Millet Kıraathanesi’nde 4 bin 500 kitaplık bir kütüphane bulunacak. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün beraberinde Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin ile birlikte artık son düzenlemelerin yapıldığı ve yakın zamanda hizmete girecek olan Millet Kıraathanesi’nde incelemelerde bulundu.
OKUMAYA TEŞVİK
Kitap kültürünü yaygınlaştırmak ve okumayı teşvik etmek amacıyla başlatılan projenin Derince’de hayat bulacağını belirten Başkan Aygün, “İnanıyorum ki Millet Kıraathanemiz sessiz, sakin ortamı ile kitapseverlerin uğrak noktası olacak. Vatandaşlarımız burada çaylarını yudumlayarak kitap okumanın keyfini yaşayacak. Millet Kıraathanemiz Derince'mize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz