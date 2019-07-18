Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:28 TSİ- Gündem G: Bugün 16:29 TSİ

Deniz Mahallesi’nde Millet Kıraathanesi

Derince’de hayata geçecek olan Millet Kıraathanesi’nde artık son düzenlemeler yapılıyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Derince’de hayata geçecek olan Millet Kıraathanesi’nde artık son düzenlemeler yapılıyor. Deniz Mahallesi’nde yer alan iki katlı Tarihi Gar Binası’nda hizmet verecek olan Millet Kıraathanesi’nde 4 bin 500 kitaplık bir kütüphane bulunacak. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün beraberinde Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin ile birlikte artık son düzenlemelerin yapıldığı ve yakın zamanda hizmete girecek olan Millet Kıraathanesi’nde incelemelerde bulundu.

OKUMAYA TEŞVİK

Kitap kültürünü yaygınlaştırmak ve okumayı teşvik etmek amacıyla başlatılan projenin Derince’de hayat bulacağını belirten Başkan Aygün, “İnanıyorum ki Millet Kıraathanemiz sessiz, sakin ortamı ile kitapseverlerin uğrak noktası olacak. Vatandaşlarımız burada çaylarını yudumlayarak kitap okumanın keyfini yaşayacak. Millet Kıraathanemiz Derince'mize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Bugün 16:28 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Minibüsçülere sivil trafik ekiplerinden şok uygulama mask
Minibüsçülere sivil trafik ekiplerinden şok uygulama
İzmit Belediyesi'nde yeni atama mask
İzmit Belediyesi'nde yeni atama
Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 15 ölü, 27 yaralı mask
Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 15 ölü, 27 yaralı
TÜGVA ve ENSAR’da top Kaymakam'da mask
TÜGVA ve ENSAR’da top Kaymakam'da
Yazlık Ilıca kiraya verilecek mask
Yazlık Ilıca kiraya verilecek
Kapısı açık seyahat etmenin cezası 108 TL mask
Kapısı açık seyahat etmenin cezası 108 TL
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler mask
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler
Tersane işçileri iş bıraktı! mask
Tersane işçileri iş bıraktı!
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı? mask
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı?

GALERİ

Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki! mask
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki!
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY! mask
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY!
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi mask
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı mask
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü mask
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti mask
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL