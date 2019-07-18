Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’nin en işlek caddelerinden birine 7 katlı otopark kazandırmak için çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Son katın tabliyesini döken ekipler, inşaat çalışmalarını hummalı şekilde devam ettiriyor. Gebze Kızılay Caddesi’nde yapımına başlanan otopark, toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olacak. 3 bodrum kat, zemin ve 3 normal katın yer alacağı otopark toplamda 7 katlı olacak. Yapı, 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek.
Bugün 16:28 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:29 TSİ
Gebze’deki otoparkın büyük bölümü bitti
Gebze ilçe merkezine 7 katlı otopark inşa ederek araçların park sorununu gidermek isteyen Büyükşehir Belediyesi, işlerin büyük bir bölümünü bitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz