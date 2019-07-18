Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:39 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:41 TSİ

Ford, Dünya Emoji Günü’nü ‘Pick-up’ emojisi ile kutluyor

Ford, (Unicode Consortium) Evrensel Kod Konsorsiyumu tarafından onaylanan emojiler listesine yepyeni bir “Pick-up” emojisi eklemek için başvuruda bulunduğunu duyurdu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

100 yılı aşkın bir kamyonet (pick-up) üretim geçmişine sahip Ford, 2014'ten bu yana her yıl 17 Temmuz’da kutlanan 'Dünya Emoji Günü'nde yeni geliştirdiği pick-up emojisini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, yeni pick-up emojisinin geliştirme ve testlerin ardından 2020 başlarında gerçekleşecek emoji güncellemesine dahil olmak için kısa listeye girdiği belirtildi.

BAŞVURU YAPILDI

Emoji aleminde her gün otomobiller, scooterlar, gemiler, uzay gemileri de dahil olmak üzere yaklaşık 3.000 onaylı emoji kullanılıyor. Ancak, bunların arasında otomotiv sektöründe ve ticaret hayatında önemli bir yere sahip olan pick-up emojisi mevcut değil. 100 yılı aşkın bir pick-up üretim geçmişine sahip olan Ford, buradan hareketle 2018’de dünyanın ilk pick-up emojisini geliştirmek için yeni emojileri değerlendirip onaylayan Evrensel Kod Konsorsiyumu’na başvuruda bulundu. Ford’un geliştirdiği yeni “Pick-up” emojisi, Evrensel Kod Konsorsiyumu tarafından onaylanırsa, 2020’de emojiseverler tarafından tüm mobil platformlarda kullanılabilecek.

YÜZDE 8 SATIŞ

İlk pick-up modeli Ford TT‘yi 27 Temmuz 1917 tarihinde müşterilerine sunan Ford, halen dünyanın en büyük pick-up üreticileri arasında bulunuyor. Avrupa’nın en çok satan pick-up’ı unvanına sahip Ford Ranger’ı üreten şirket, sadece 2019’un ilk yarısında 26.700 Ranger sattı ve geçen yılın ikinci çeyreğine göre % 8 artışla ikinci çeyrek rekoru kırdı.

Bugün 16:39 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti mask
Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı? mask
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı?
Balıkçı restoranları için rekor teklif 150 bin TL mask
Balıkçı restoranları için rekor teklif 150 bin TL
2. el araç satışında kritik uyarı! Son gün 13 Ağustos mask
2. el araç satışında kritik uyarı! Son gün 13 Ağustos
5 firmaya bakanlıktan kötü haber mask
5 firmaya bakanlıktan kötü haber
"Aboneliklerinize sahip çıkın" mask
"Aboneliklerinize sahip çıkın"
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler mask
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler
Tersane işçileri iş bıraktı! mask
Tersane işçileri iş bıraktı!
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı? mask
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı?

GALERİ

Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki! mask
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki!
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY! mask
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY!
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi mask
Günay, gözyaşları içinde toprağa verildi
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı mask
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü mask
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti mask
İmam cami bahçesini lunaparka çevirdi, çocuklar Kur’an kursuna akın etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL