Büyükakın: İş dünyamızın temsilcilerine destek oluyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 6 No’lu Dolmuş Taksiciler Kooperatifi Başkanı Timuçin Sevilmiş, Kocaeli Genç Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Aydın Burgul ve yönetimlerini makamında konuk etti. Kocaeli’nin her alanda gelişmesi için büyük bir özveriyle çalıştıklarını konuklarına ifade eden Başkan Büyükakın, “İş dünyamızın temsilcilerinin yanı sıra halkımıza hizmet eden her kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki, asıl olan halkımızın huzuru ve mutluluğudur. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.
İŞ DÜNYASINA DESTEK
Ülke ve kent olarak girişimci ruhun özellikle iş dünyamız başta olmak üzere gençlerimizde yayılmasının önemine de değinen Başkan Büyükakın, “Gençlerimize çok güveniyoruz. Dünyanın gittiği yer itibariyle bizlere düşen görev gençlerimize ve iş dünyamızın temsilcilerine destek olmaktır. Vatanımıza, ülkemize, şehrimize ve geleceğin gerçek sahipleri gençlerimize hizmet edeceğiz. Gençlerimizin cesaretlerini kırmadan ellerindeki ve yüreklerindeki gücü göstererek dünyada söz sahibi olacaklarını anlatmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Ziyaretler karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz