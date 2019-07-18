İzmit’te 2 kaçak yapıya 12 bin 309 TL ceza kesildi

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut başkanlığında toplanan encümende belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüklerinin evrakları karara bağladı. Encümende, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün gündeminde bulunan 1 adet kazıcı-yükleyici iş makinasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe yoluyla ödeneği belediyeye aktarılmak kaydıyla alınmasına karar verildi.

KARAR ONAYLANDI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün gündem maddeleri kapsamında Zeytinburnu Mahallesi 342 parselde yola terk ve ifraz kararı alındı. Arpalık İhsaniye’de Veysel Yıldırım’ın geçit hakkı talebi onaylandı. Körfez Mahallesi 606 ada 29 parselde Vidan Özcan’a ait 1 metrekarelik belediye hissesinin 2015’te bedelini ödemişti. Vatandaşın yenileme kararı onaylandı. Yendoğan Mahallesi 3939 ada 6 nolu parselde yapı kayıt belgesi alan vatandaş parseldeki evi için tapu devri onaylandı. 57 metrekarelik alanın devri 13 Bin 650 TL bedelle yapılacak.

CEZA KESİLDİ

Encümende görüşülen Yapı Kontrol Müdürlüğü maddeleriyle ilgili de Erenler Mahallesi’ndeki kaçak yapıya yıkım kararı verildi. Turgut Mahallesi Tonguçtepe Sokak No 15’te Hamza Ataç tarafından yapılan proje dışı imalata Bin 162 TL para cezası verildi. Bekirdere Mahallesi Güven Sokak No 116 adresindeki kaçak yapıya 11 Bin 147 TL para cezası verilirken; Topçular Mahallesi’ndeki ruhsatsız yapının yapı kayıt belgesi alındığı için para cezası ve yıkım kararı iptal edildi.