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38 ülkeye dijital servis ihracatı

Geliştirdiği dijital servisleri 38 ülkeye ihraç eden Turkcell, bu servislere yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket, Dergilik’e sesli kitap ve e-kitap özelliklerini de getirecek.
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Turkcell, geliştirdiği dijital servisleri ihraç ettiği ülke sayısını 38’e yükseltti. Turkcell’in Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen arama motoru, e-posta hizmetleri, anlık mesajlaşma, TV ve müzik platformları gibi yerli uygulamaları bulunuyor. Şirketin dijital servisleriyle ilgili son gelişmelerin aktarıldığı toplantıda konuşan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, telekom operatörlerinin altyapı ve erişim sağlama görevinin gerçekleştirilmesiyle oluşan çalışma modelinin eskidiğini belirtti.

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