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Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nden anlamlı ziyaret

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Arslan ve Yönetim Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baş hekimi Dt. Zehra Coşkun Salih’i ziyaret etti.
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Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Başhekimi Dt. Zehra Coşkun Salih’i makamında ziyaret eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Başkanı Mehmet Arslan ve yönetimi, dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek Gölcük ADSM’nin Gölcük için çok önemli bir kurum olduğunu ve gaziler olarak yapılan hizmetten memnun olduklarını dile getirdiler.

“DESTEĞE DEVAM”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Başkanı Mehmet Arslan ve yönetimin gerçekleştirdiği ziyaretten ve iyi dileklerinden ötürü teşekkür eden Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baş hekimi Dr. Zehra Coşkun Salih, kurumdan tedavi hizmeti alan gazilere her zaman destek olacaklarını belirterek ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini paylaştı

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