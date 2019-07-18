Kafile başkanlığını Gölcük eski Müftüsü Mustafa Okullu hocanın yaptığı 49 hacı adayını kutsal topraklara, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve aile yakınları dualarla uğurladı. Hava alanına gitmek üzere yola çıkan Gölcüklü hacılar, 37 gün sonra kutsal topraklardan Gölcük’e dönecekler. Uğurlama programı nedeniyle düşüncelerini dile getiren başkan Ali Yıldırım Sezer, “Allah’ın emrettiği hac ibadetini yerine getirmek için sevgili hemşehrilerim yola çıkıyorlar. Bende burada sizinle birlikte olmaktan büyük onur duyduğumu söylemek istiyorum. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.
Bugün 16:45 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 16:47 TSİ
Başkan Sezer hacı adaylarını uğurladı
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara giden 49 hacı adayını uğurladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Kafile başkanlığını Gölcük eski Müftüsü Mustafa Okullu hocanın yaptığı 49 hacı adayını kutsal topraklara, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve aile yakınları dualarla uğurladı. Hava alanına gitmek üzere yola çıkan Gölcüklü hacılar, 37 gün sonra kutsal topraklardan Gölcük’e dönecekler. Uğurlama programı nedeniyle düşüncelerini dile getiren başkan Ali Yıldırım Sezer, “Allah’ın emrettiği hac ibadetini yerine getirmek için sevgili hemşehrilerim yola çıkıyorlar. Bende burada sizinle birlikte olmaktan büyük onur duyduğumu söylemek istiyorum. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz