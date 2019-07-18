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Başkan Sezer hacı adaylarını uğurladı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara giden 49 hacı adayını uğurladı.
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Kafile başkanlığını Gölcük eski Müftüsü Mustafa Okullu hocanın yaptığı 49 hacı adayını kutsal topraklara, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve aile yakınları dualarla uğurladı. Hava alanına gitmek üzere yola çıkan Gölcüklü hacılar, 37 gün sonra kutsal topraklardan Gölcük’e dönecekler. Uğurlama programı nedeniyle düşüncelerini dile getiren başkan Ali Yıldırım Sezer, “Allah’ın emrettiği hac ibadetini yerine getirmek için sevgili hemşehrilerim yola çıkıyorlar. Bende burada sizinle birlikte olmaktan büyük onur duyduğumu söylemek istiyorum. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

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