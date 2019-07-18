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Başkan Turan, CHP’lileri ağırladı

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan,  CHP Kocaeli İl yöneticilerini konuk etti.
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Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl yönetimini ağırladı. Ziyarete, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Başkan Yardımcıları, CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu, İlçe Yöneticileriönceki geçmiş dönem Kandıra Belediye Başkanlarından Kenan Evin ve Kandıra belediye meclis üyeleri katıldı. Görüşmenin samimi bir havada geçtiği öğrenildi.

“MEMNUNİYET DUYDUK”

CHP il yönetimini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Hayırlı olsun ziyaretleriyle şahsımı onurlandıran CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay şahsın CHP’lilere teşekkürlerimi sunarım. Hedefimiz Kandıra içine n iyisini yapmaktır” ifadelerini kullandı.

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