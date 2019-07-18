"Organize olarak devleti zarara uğrattılar, hepsine dava açacağım"

DENİZYILDIZINI KAZANMIŞTI

Balıkçıların ilk ihalesine katılan Musa Yayla, 6 mekanda ihaleye girdi. Yayla, “6’sı birden bana kalsaydı, kiralarını birer yıl peşin verme kaydıyla işletmeye açacaktım. Denizyıldızı’nı kazandım. 15 bin 750 TL’ye. Diğerlerini kaybettim. Mercan’a 12 bin civarında fiyat vermiştim mevcut işletmecisi 25 bin civarında verdi. Yani herkes benim rakamımın üzerine çıktı. Sadece Denizyıldızı bana kaldı. Ancak ihale daha sonra iptal edildi. İptal gerekçesi sunulmaksızın… Zaten şartnamede, belediyenin gerekçe göstermeden ihaleyi iptal edebileceği belirtilmişti.

150’ŞER BİN LİRA VERDİLER

İkinci ihalede 5 işletmeye girdim. Aslında amacım birinden birini kazana bilmek. Ben 6 aydır bu işe hazırlanıyorum. Denizyıldızı’na 21 bin 750 verdim. İhale 5 tur açık bir tur kapalı yapılıyordu. Bir önceki ihalede kiralar uçtu diyenler 150 bin TL verdiler. 15’e 13’e itiraz edenler 150 verdiler. 150’de şen balık verdi. Közz’de 150 bin TL verdi. Hamdi’ye girdik yine 150 Bin TL verdi. Yani 4 tanesi 150 bin TL verdiler. Bir tek Mercan Balık normal bir fiyat verdi. Bu rakamları gören komisyon bile güldü” dedi.

HAVA PARASI İDDİASI

Körfezli İş adamı Musa Yayla, “Burada birçoğunun belediyeden kiraladıkları yerleri, başkalarına devrettiklerini duyuyoruz. Devrederken de hava parası aldıklarını biliyoruz. Burada hava parasını biri yiyecekse devlet yemeli, kişiler değil. Ben bu kişilerin tekerine çomak soktuğum için zaman kazanmaya çalışıyorlar.

TEMİNATLARI YANACAK

30’ar bin lira teminatları var. Bunu yakacaklar belli. Bir teşekkül oluşturmuşlar, organize şekilde kamuya zarar vermek için ihaleye fesat karıştırmışlar. Teminatları yanınca da bir daha kendileri ihaleye giremeyecek. Ancak yakınlarını ihaleye sokabilirler.

8 BİN LİRALIK YERLER DEĞİL

Kimse kimseyi kandırmasın. Buralar 8 bin liraya kiralanacak yerler değil. Bu iş onur meselesinin de üzerine çıktı. Bence ihaleyi iptal etmesinler. O 150 bin TL önerenlerde belediyeye o parayı ödesinler bakalım. Bu zamana kadar kimse buranın ihalelerine girememiş, ucuz ucuz kiralanmış iş yerleri. Ben tekerlerine çomak sokunca da ihaleyi iptal ettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

YENİDEN İHALEYE GİRECEĞİM

“Beni çantacılıkla suçladılar. Ben bugünkü seviyeye tırnaklarımla geldim. Kimsenin bana çantacı deme hakkı yok. Birinden bir şey istediğimi iddia etsinler, kanıtlasınlar ben bütün işletmecilerin 3 yıl boyunca kirasını ödeyeceğim. Bu kadarda emin konuşuyorum. Ben bu ihaleye yine gireceğim. 4 iş yeri için ihaleye gireceğim. Kazanırsam da hepsinin 1’en yıllık kirasını ödeyerek işleteceğim."

HAKLARINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Musa Yayla son olarakta, “Burada rant büyük, ben rantın peşinde, parayı kovalayan biri değilim. Ama bu mekanlarda bu paralar kazanıyorsa, kaliteli hizmet vermeleri gerekir. Kirasını da ona göre vermesi gerekir. Ben ihalenin iptal olmasını istemiyorum. Onaylasınlar. Burada kamu kazanır. Ama onaylamadıkları zaman buna müdahale etsinler çocuk oyuncağı değil bu. Kafalarına göre devir yapıyor 1 milyon,2 milyon alıyorlardı. Ben bunların bu rantını bozdum. Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Eğer iptal olursa davayı acarım. Bütün bunların yaşanması Denizyıldızının ihalesini kazanmamdan dolayı oldu. Değer işletmecileri de gaza getiren burasıdır. Yoksa bugün herkes kendi işletmesinin başındaydı” dedi.