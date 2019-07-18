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Kaza geliyorum diyor

Kandıra’da bulunan Karagöllü Sapağı’ndaki yol kayması kazaya davetiye çıkartıyor. Aylardır onarılmayan yol, bölgeyi tanımayan sürücüler için büyük tehlike yaratıyor.
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Kandıra Karagöllü Sapağı yolunda hemen hemen yarısı çökmüş durumda. 7 aydır bu halde olan ve git gide büyüyen bu göçük trafiği tehlikeye düşürüyor. Gece araç kullananlar tarafından fark edilmeyen bu yolunun biran önce onarılması gerekiyor. İki reflektör ile toprağın kaydığı alana dikkat çekilmek istenmiş, bunun dışında ise hiçbir önlemin alınmadığı görülüyor.

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