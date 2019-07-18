Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünün ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bu tür emperyalist ve gerici girişimlere karşı çarenin, Atatürk’ün rehberliğinde gitmek olduğunu belirten başkan Bingöl, “Atatürkçü Düşünce rehberliğinde gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Atatürkçü Düşünce rehberliğinde gidilmeyen yolun sonu FETÖ’dür. Atatürkçü Düşünce rehberliğinde gidilmeyen yolun sonu PKK’dır. Atatürkçü Düşünce rehberliğinde gidilmeyen yolun sonu YPG’dir. Atatürkçü Düşünce rehberliğinde gidilmeyen yolun sonu emperyal oyunlara ve emperyal projelere yem olmaktır. Siyasileri ve özellikle de siyasi iktidarı uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Bingöl: Atatürkçü olmayan yolun sonu FETÖ’dür
15 Temmuz hain darbe girişimin yıldönümün ardından darbe girişimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, “Atatürkçü Düşünce rehberliğinde gidilmeyen yolun sonu FETÖ’dür” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz