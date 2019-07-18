Bingöl: Atatürkçü olmayan yolun sonu FETÖ’dür

Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünün ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bu tür emperyalist ve gerici girişimlere karşı çarenin, Atatürk’ün rehberliğinde gitmek olduğunu belirten başkan Bingöl, “Atatürkçü Düşünce rehberliğinde gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Atatürkçü Düşünce rehberliğinde gidilmeyen yolun sonu FETÖ’dür. Atatürkçü Düşünce rehberliğinde gidilmeyen yolun sonu PKK’dır. Atatürkçü Düşünce rehberliğinde gidilmeyen yolun sonu YPG’dir. Atatürkçü Düşünce rehberliğinde gidilmeyen yolun sonu emperyal oyunlara ve emperyal projelere yem olmaktır. Siyasileri ve özellikle de siyasi iktidarı uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.