YRP Kartepe, divanda buluştu

Yeniden Refah Partisi gelecek seçimler adına örgütlenme çalışmalarına devam ediyor. YRP son olarak, Kartepe divan toplantısını gerçekleştirdi. İl Başkanı Mehmet Aras ve parti yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda faaliyet raporu okunmasının ardından, YRP Kartepe İlçe Başkanı Cedet Çepil’in konuşmasına geçildi. Çepil konuşmasında, AKP iktidarını eleştirdi.
“KARDEŞANE UYARI”
Konuşmasında YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın, “Bu hükümet giderse gitsin değil, kim gelirse milette hizmet etsin” ifadelerinden yararlanan ilçe başkanı Çepil, “Hükümete kardeşane uyarılarımızı yaparak hepimizin aynı gemide olduğunu hatırlatıyoruz ve diyoruz ki; İsrail ile yapılan anlaşmaları sıfırla, Devlete ait kurumları yabancı bankalara borçlandırma, asgari ücreti açlık sınırının üzerine çıkar, Avrupa Birliği Bakanlığını kaldır, Tarım ve hayvancılığı bitirme, Büyükşehirlere göçü önle, köylüyü destekle, Kentsel dönüşüm adı altında fakir halkın arsasına göz dikme, Kendi ağır sanayini kur,Yerli silah saniyini oluştur” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz