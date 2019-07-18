Geçtiğimiz 2 Mayıs’ta kendisine ait Gülaçtı Kuyumculuk’u kapatarak yurtdışan kaçan Hüseyin Gülaçtı hakkında yakalama kararı verildi. Gülaçtı Kuyumculuk ile ilgili şikayet sayısının da 75’e yükseldiği öğrenildi. Hollanda’da olduğu tahmin edilen Gülaçtı’nın, piyasaya ve vatandaşa toplam borcunun 200-250 milyon TL olduğu iddia edildi.

DAVA, ŞİKAYETTEN SONRA

Gülaçtı Kuyumculuk hakkında henüz dava açılmadığı öğrenilirken, şikayetlerin her geçen gün arttığı belirtildi. Gülaçtılar hakkındaki davanının, şikayetler bittikten sonra açılması bekleniyor. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde mal tespiti yapılmak üzere açılan Gülaçtı Kuyumculuk’ta altın bırakılmadığı ve bütün malların tahliye edildiği ortaya çıktı. Yine Gülaçtı davasına benzer şekilde gelişen Tüysüzler olayında da mal tespiti yapılmak üzere dükkan açılmış ve içeride pırlantalar bulunmuştu. Ancak Gülaçtı olayında aynısı yaşanmadı, işletme sahipleri tüm malları topladı.